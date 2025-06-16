Şiddet İddiası: Otomobil ve Bebek Koltukları Çalındı - Son Dakika
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Şiddet İddiası: Otomobil ve Bebek Koltukları Çalındı

16.06.2025 18:29
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Adana'da Burcu K., boşanma sürecindeki eşi B.K.'nin izinsiz aldığı otomobilin bebek koltuklarının olmadığını fark etti.

ADANA'da öğretmen Burcu K.'nin (36), kendisine şiddet uygulandığını ileri sürüp, boşanma davası açtığı B.K.'nin (36) izinsiz olarak götürdüğünü söylediği otomobili 9 gün sonra bulundu. Otomobilini polisten teslim alan Burcu K., araçtaki bebek koltuklarının yerinde olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Kentte 13 yıldır fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan ve ilk evliliğinden 2 çocuğu olan Burcu K., Şubat 2023'te güvenlik kamera sistemleri kurulumu yapan B.K. ile evlendi. Bu evliliğinden Berra (1,5) adını verdiği bir kızı olan Burcu K., 1 yılın ardından şiddetli geçimsizlik nedeniyle B.K.'ye boşanma davası açtı. Boşanma süreci devam ederken, iddiaya göre B.K., 7 Haziran günü kızını görmek için bir araya geldiği Burcu K.'nin çantasından anahtarını alarak 80 LG 567 plakalı otomobilini izinsiz bir şekilde götürdü. Durumu fark eden Burcu K., boşanma sürecindeki eşinden şikayetçi oldu.

'BEBEK OTO KOLTUKLARINI ÇALMIŞ'

Aradan geçen 9 günün ardından B.K., Huzurkent Polis Merkezi Amirliği tarafından yapılan çevirmeye takıldı. Otomobile el konulurken, B.K. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. B.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, otomobil ise Burcu K.'ye teslim edildi.

1,5 yaşındaki çocuğuyla otomobilini teslim almaya giden Burcu K. araçtaki bebek oto koltuklarının olmadığını fark etti. Burcu K., "B.K. Huzurkent Polis Merkezi Amirliği tarafından otomobilimle birlikte yakalanmış. Ancak kendisinin ifadesi alındıktan sonra bırakılmış. Ben buraya bebeğimle geldim. Aracımın içerisindeki bebek oto koltuklarım yok. Onları da çalmış. İki kızımın da birer oto koltuğu vardı. Bunların fotoğraflarını paylaşmıştım. Oto koltuğu olmadan bir bebek nasıl seyahat eder? Çok şahane bir baba olduğunu, çocuğunun eğitimini düşündüğünü söyleyen bir baba oto koltuklarını da çalmış" diyerek tepki gösterdi.

Haber: Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şiddet İddiası: Otomobil ve Bebek Koltukları Çalındı - Son Dakika

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