Şiddetli Yağış ve Kar Trafiği Aksattı

MANCHESTER, 6 Ocak (Xinhua) -- İngiltere ve İrlanda'da cumartesi gecesi boyunca etkili olan şiddetli yağmur ve kar yağışı trafikte aksamalara ve elektrik kesintilerine yol açarken pazar günü için birçok bölgede hava uyarıları yapıldı.
İngiltere Meteoroloji Dairesi; İngiltere, İskoçya ve Galler'in çoğu bölgesi için kar yağışına karşı turuncu uyarı, kar ve buzlanmaya karşı ise bazı sarı uyarılar yayımladı.
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