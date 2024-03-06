SİDNEY, 6 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde yer alan Uluslararası Kongre Merkezi'nde Çarşamba günü başlayan ve iki gün sürecek Solar Energy 2024 fuarı güneş enerjisi, depolama ve akıllı enerji konularına odaklanıyor.
Son Dakika › Güncel › Sidney'de düzenlenen Solar Energy 2024 fuarı güneş enerjisi ve akıllı enerji konularını ele alıyor - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yıllardır terörle, yokluk ve yoksullukla anılan bölgemize hakiki baharı biz getirdik.
İzmir'in Konak ilçesinde, Umurbey Mahallesi'nde uygulama yapan trafik ekibindeki bir polis memurunu motosikletiyle çarparak yaralayan Ş.M.B, ehliyeti olmadığı tespit edilerek adliyeye sevk edildi. Ş.M.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Jandarma ekipleri Balıkesir'in 4 ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda, 120 gram kubar esrar, 17 gram bonzai, bir hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 tabanca ele geçirildi.
Rekabet Kurulu, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'ye (Nesine.com), 77 milyon 708 bin 195 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Şirketin münhasırlık içeren anlaşmalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Kurul, şirkete idari para cezası verirken, bazı yükümlülükler de getirdi.
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