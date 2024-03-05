Siemens Advanta, Çin'de yeni merkez açacak

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NANJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Siemens'in dijital dönüşüm ve endüstriyel nesnelerin interneti (IoT) çözümleri sunan birimi Siemens Advanta, Pazartesi günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde açacağı Çin merkezine ilişkin anlaşma imzaladı.

Suzhou Yeni Bölgesi'nin yönetim komitesinin verdiği bilgilere göre, Çin anakarası pazarında iş yapacak şirket, işlerini Hong Kong, Makao, Taiwan, Güneydoğu Asya, Japonya ve Güney Kore bölgelerine de genişletecek.

Şirketin, Siemens'in profesyonel ve teknolojik avantajlarından yararlanarak işletmelerin akıllı dönüşümünü ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmesi ve yeni sanayileşmeyi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Şu ana kadar yaklaşık 2.000 yabancı sermayeli işletme ve dünyanın en büyük 500 işletmesinden 61 yatırım projesini kendine çeken yüksek teknoloji sanayi üssü Suzhou Yeni Bölgesi'nde yaklaşık 50 yabancı sermayeli şirketin merkezi ve işletmesi bulunuyor.