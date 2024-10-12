Siena: Tarihin Kalbinde Bir Şehir - Son Dakika
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Siena: Tarihin Kalbinde Bir Şehir

Siena: Tarihin Kalbinde Bir Şehir

Siena, Orta Çağ atmosferiyle ziyaretçileri etkileyen tarihi bir İtalyan kenti.

12.10.2024 11:47
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Tarih ve kültürel miras açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olan İtalya'da mimari yapısı ve gelenekleriyle Siena kenti, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Siena, ülkenin orta kesiminde ve Rönesans'ın beşiği olarak anılan Toskana Bölgesi'nin merkezinde yer alıyor. Roma ile Floransa gibi iki büyük kent arasındaki coğrafi konumu nedeniyle Siena, özellikle Orta Çağ'da önemli bir kavşak noktası olarak, bölgenin ticari ve ekonomik hayatında rol oynadı.

Bu haliyle tarihte ilk banka olarak bilinen Monte dei Paschi di Siena'nın da kurulduğu yer olan şehir, bugün geçmişteki ticari-ekonomik faaliyetlerinden ziyade Orta Çağ atmosferini canlı tutan mimari yapısı ve gelenekleriyle başlıca turistik destinasyonlardan biri olma özelliği taşıyor.

50 bin civarındaki nüfusuyla küçük bir şehir olan Siena, tarihi kent merkezindeki Campo Meydanı, meydandaki 88 metrelik Mangia Kulesi, yapımına 13. yüzyılda başlanan ve 14. yüzyılda tamamlan Duomo Katedrali, dar sokakları, geleneksel at yarışı "Palio di Siena" gibi farklı cazibe unsurlarıyla yüz binlerce turisti çekiyor.

Siena Belediyesinin 2023 verilerine göre, kent 2023 yılında 1 milyon 287 bin 413 turist ağırladı.

Kent, sahip olduğu bu kültürel miras varlıklarıyla, turistleri Orta Çağ'da zamanda yolculuğa çıkarıyor ve büyük beğeni topluyor.

Yılda sadece 2 kere yapılan ünlü at yarışı: Palio di Siena

Siena'da en çok ilgi çeken etkinliklerin başında ise kentte "Contrada" olarak anılan, 17 mahallenin ezeli rekabetini yansıtan tarihi at yarışı "Palio di Siena" geliyor.

Siena'nın yarım ay şeklindeki tarihi Campo Meydanı'nda zemine kum döşendikten sonra koşulan yarış yaklaşık 2-3 dakika sürüyor.

17 mahalleden jokeyler eyersiz olarak bindikleri atla, meydanda 3 tur atıyor. Kazanan mahallenin jokeyinin, diğer mahallelere nazire yaparak şampiyonluk turu atması, bayraklarla donatılan kentte renkli görüntüler oluşturuyor.

Şehrin bir geleneği haline gelen ve yüzyıllardır koşulan Palio di Siena, her yıl 2 Temmuz ve 16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Bu 2 günde Siena'ya gelen turist sayısında ciddi artışlar görülürken, konaklama yeri bulmak ciddi sıkıntı oluyor ve yarışın yapıldığı Campo Meydanı'nı çevreleyen balkonların kirası fahiş fiyatlara ulaşıyor.

Kaynak: AA

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