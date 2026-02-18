Sıfır Atık Bilinci Geliştiriliyor - Son Dakika
Sıfır Atık Bilinci Geliştiriliyor

18.02.2026 14:51
Edirne'de sıfır atık bilinci için öğrencilere eğitim verildi ve elektronik atıklar toplandı.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce sıfır atık bilincinin güçlendirilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça yürütülen faaliyetler kapsamında "Elektrik-Elektronik ve Metal Atıklar" temasıyla Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaret edildi.

Ziyarette öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapılırken, öğrencilerin topladığı elektronik atıklar Atık Getirme Merkezi'ne teslim edildi.

Keşan Kaymakamlığına ziyaret

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve beraberindeki heyet, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstündağ ve beraberindekiler çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mercan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, heyete başarı diledi.

Ziyarette, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol, Tıp Fakültesi Hastanesi Müdürü Nevzat Üstün ve Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Manar Aslan yer aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, heyet Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı da ziyaret ederek, yerel yönetimle üniversite arasında yürütülebilecek iş birliği çalışmalarını değerlendirdi.

Meriç'e atanan imam hatipler göreve başladı

Meriç ilçesine atanan imam hatipler görevine başladı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Rahmanca ve Serem köylerine atanan imam hatipler için program düzenledi.

Müftülükte gerçekleştirilen programda İlçe Müftüsü Münir Dağ, göreve başlayan din görevlilerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu'ndan okul ziyareti

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alireisoğlu, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Alireisoğlu, Edirne'de gerçekleşen "Kim Var?" sanat etkinliğinde gösterilen performans dolayısıyla öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Edirne, Güncel, Çevre, Son Dakika

