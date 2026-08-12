Botan Çayı'nda askıda kalan araç kurtarıldı
Siirt'te yoldan çıkan hafif ticari araç, ekipler tarafından kurtarılarak tehlikeden uzaklaştırıldı.
Siirt'te askıda kalan ve Botan Çayı'na düşme riski bulunan hafif ticari araç ekipler tarafından kurtarıldı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 68 HC 769 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Eruh yolunun Botan Köprüsü mevkisinde, yoldan çıkarak askıda kaldı.
Botan Çayı'na düşme riski bulunan aracın sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araç, ekiplerin çalışmaları sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
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