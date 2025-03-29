Siirt'te Bayram Alışverişi Yoğunlaştı - Son Dakika
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Siirt'te Bayram Alışverişi Yoğunlaştı

Siirt'te Ramazan Bayramı öncesi çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu arttı, halk bayrama hazır.

29.03.2025 14:54
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Siirt'te bayram yoğunluğu

SİİRT - Siirt'te, Ramazan Bayramına 1 gün kala alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı için hazırlık yapan vatandaşlar giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonyaya ilgi gösterdi. Bayramın vazgeçilmezleri arasında yer alan şeker ve tatlı satan esnaf da yoğun ilgiyle karşılaştı. Bayramlık alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar AVM'lerin yanı sıra Güres Caddesi ve Helvacılar Çarşısında yoğunluk oluşturdu.

Bayram alışverişi için çarşıya çıktığını belirten Nihat Kılıçvuran, "Bugün arife günü. Ramazanımız çok güzel geçti maşallah. Çarşı çok kalabalık. Alışveriş iyi geçiyor. Bayramlık aldık, çocuklara şeker aldık. İnşallah bayramımız çok güzel geçer. Herkesin bayramı kutlu olsun. Birlik, beraberlik içinde geçsin" dedi.

Vatandaş Aziz Şirvan ise "Bayram dolayısıyla alışverişimizi yaptık. Tatlımızı aldık. Herkes merkeze inmiş. Maşallah çok kalabalık. Şimdiden herkesin bayramını kutlarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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