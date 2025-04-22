Düğünde başlayan \'\'halay başı\'\' kavgası hastanede devam etti

Siirt'te Yeni Mahalle'de bir düğün sırasında akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre; "halay başı olma" konusunda yaşanan anlaşmazlık tartışmaya dönüştü. Tartışma kısa sürede yaşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLI KAVGA HASTANEDE DEVAM ETTİ

Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kez de hastanenin önünde karşılaşan tarafların yakınları arasında yeniden kavga çıktı. Polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak kavga edenlere biber gazıyla müdahale etti. Bu kavgada da 3 kişi yaralandı.

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bıçakla yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Hastanedeki kavga ve polisin taraflar müdahalesi cep telefonuyla görüntülenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.