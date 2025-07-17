Siirt'te Çocuk Damdan Düştü

Siirt'in Şirvan ilçesinde iki katlı müstakil evin damından düşen çocuk ağır yaralandı.
Kırsal Kömürlü köyünün Yelken mezrasında ailesinin, 4 yaşındaki Meryem D'nin evlerinin damından oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
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