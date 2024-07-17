Siirt'te fırın işçilerinin zorlu mesaisi - Son Dakika
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Siirt'te fırın işçilerinin zorlu mesaisi

Siirt'te hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde fırıncılar, odun ateşiyle yanan ve 300 dereceyi bulan fırınların başında zorlu bir mesai yapıyor. Sıcak havalarda çalışma şartlarının zorlaştığını belirten fırıncılar, buzlu su ve sürekli yer değiştirme gibi yöntemlerle sıcaklığa karşı direnerek ekmek üretmeye devam ediyorlar.

17.07.2024 18:39
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Siirt'te fırın işçilerinin zorlu mesaisi

SİİRT - Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Siirt'te fırıncılar, ateş başında zorlu mesai yapıyor.

Fırın işçileri odun ateşiyle yanan ve 300 dereceyi bulan fırınların başında mesai yapıyor. Sıcak havalarda çalışma şartlarının zorlaştığını belirten fırıncılar, bu sıcaklığa karşı buzlu su ve sürekli yer değiştirme ile çalıştıklarını belirtti. Sıcağa karşı direnerek ekmek üretmeye devam ettiklerini belirten fırın ustası Selami Özer; "Yaklaşık 20-25 yıldır bu işi yapıyoruz. Malum havalar sıcak olduğu için biraz zorlanıyoruz. Kardeşimle beraber 1 saatte bir yer değiştiriyoruz. Günde 4-5 sefer duş alıp tekrar gelip çalışıyoruz. Şu an dışarıda 40 derece sıcaklık var. Fırın ise şuan da 300 350 derece. Yarım saatte bir muhakkak birimizi değiştirmek zorunda kalıyoruz. Nefes alacak halimiz de kalmıyor bazen. Hem ekmeğimizi çıkarıyoruz hem de millete hizmet ediyoruz. Mecburuz, yapacak bir şey yok. Bazen buzlu suyla duş alıyoruz. 10 dakika da bir elimizi yüzümüzü yıkamazsak çalışamıyoruz. Havalar çok sıcak. Yapacak bir şey yok" dedi.

Fırıncı Şaban Özer ise; 15 yıldır bu işi yaptığını ve ağabeyi ile birlikte çalıştığını söyledi. Özer, "Sürekli yerlerimizi değiştiriyoruz. Malum havalar çok sıcak. Sürekli duş alıp elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Ekmeğimiz için çalışıyoruz. Ekmeğimizi buradan çıkartıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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