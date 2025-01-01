Siirt\'te Hafriyat Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

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SİİRT'te, kontrolden çıkarak devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Yola dökülen hafriyat nedeniyle Siirt- Batman Kara yolunda trafik kontrollü sağlandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siirt - Batman kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kamyondaki hafriyat yol kenarına dökülürken, sürücü hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola dökülen hafriyat nedeniyle Siirt-Batman kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera Akif ÖZALPSİİRT,