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Siirt'te Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi - Son Dakika
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Siirt'te Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi

Siirt'te bir otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.01.2024 - 17:31,
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SİİRT'te kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada sürücü, yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Hükümet Bulvarı Caddesi, Ebül Vefa Camii önünde meydana geldi. Kürşat B. (26) idaresindeki 07 BAF 317 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Karşı şeride geçen otomobil, devrildi. Kazada sürücü Kürşat B., yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Siirt\'te Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi
Kaynak: DHA
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