Siirt\'te Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi

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SİİRT'te kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada sürücü, yara almadan kurtuldu.
Kaza, öğle saatlerinde Hükümet Bulvarı Caddesi, Ebül Vefa Camii önünde meydana geldi. Kürşat B. (26) idaresindeki 07 BAF 317 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Karşı şeride geçen otomobil, devrildi. Kazada sürücü Kürşat B., yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)
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