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Siirt'te Psikiyatri Uzmanına Saldırı - Son Dakika
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Siirt'te Psikiyatri Uzmanına Saldırı

Siirt'te psikiyatri hastası Ümit K., muayene olduğu Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbetti. Ümit K. gözaltına alındı.

13.12.2023 - 16:50,  Güncelleme: 16:52
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SİİRT'te, psikiyatri hastası Ümit K., muayene olduğu Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbetti. Beyaz kod verilen Ümit K., gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Psikiyatri polikliniğine muayene olmak için gelen Ümit K., henüz bilinmeyen nedenle Uzman Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbetti. Poliklinikteki bilgisayarlar kırılırken, Ümit K. hakkında beyaz kod verildi. Güvenlik görevlilerinin poliklinikten uzaklaştırdığı Ümit K., adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ümit K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Başhekimlik saldırıyı kınayıp, olay hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirtti. Doktor Çakan ise tedavisinin ardından Ümit K. hakkında suç duyurusunda bulundu. (DHA)

Siirt\'te Psikiyatri Uzmanına Saldırı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Siirt'te Psikiyatri Uzmanına Saldırı - Son Dakika
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