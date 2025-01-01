Siirt'te Seyir Halindeyken Yanma Olayı - Son Dakika
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Siirt'te Seyir Halindeyken Yanma Olayı

Siirt\'te Seyir Halindeyken Yanma Olayı

Siirt'te hafif ticari bir araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı ve araç kullanılmaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.

01.01.2025 12:35  Güncelleme: 12:36
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SİİRT'te seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Barış Mahallesi Süreyya Öner Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında Rafet Talu yönetimindeki 56 ABE 699 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, aracı durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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