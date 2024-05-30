Siirt'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Siirt'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Siirt\'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Siirt'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

30.05.2024 19:56
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Siirt'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dünür iki ailenin fertleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Bölgede bulunan güvenlik güçleri kavgaya müdahale etti.

Yaralanan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, beraberinde İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile Valilikte yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Hacı Fethi Serin Camisi önünde saat 17.00 sıralarında aralarında husumet bulunan dünür iki ailenin fertleri arasında silahlı kavga çıktığını söyledi.

"Bizim de taziye vesilesiyle aynı noktada olmamız dolayısıyla güvenlik güçlerimizin kısa sürede olaya müdahale imkanı olmuştur. Olayda 2 vatandaşımız yaralanmıştır." diyen Kızılkaya, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisini aldıklarını belirtti.

Kızılkaya, kavgaya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını ifade ederek, "Konu hakkında detaylı adli ve idari soruşturma yürütülmektedir. Soruşturmanın neticesi kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bunun haricinde ifade edilen bilgilere itimat edilmemesi kamuoyuna duyurulur." dedi.

Kaynak: AA

Kavga, Siirt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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