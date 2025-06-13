Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kurtalan- Batman kara yolu Gözpınar köyü mevkisinde, plakaları henüz öğrenilemeyen S.A. yönetimindeki otomobil ile N.N. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Ö.C., N.C. ve M.C. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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