Siirt'te Yetim Çocuklara Bayram Giysisi

Siirt'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İl Temsilciliği tarafından hayırseverlerin desteğiyle yetim çocuklara Kurban Bayramı öncesi bayramlık giysi hediye edildi.

Kentte tespit edilen çocuklar, bir giyim mağazasında beğendikleri giysi ve ayakkabıları seçti.

İHH Siirt Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, il genelinde 100'ü Suriyeli olmak üzere 300 yetim çocuğun yüzünü güldürdüklerini söyledi.

Giyim yardımlarının arife gününe kadar devam edeceğini belirten Süzgün, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi yetim çocukların yüzünü güldürüyoruz. Önceden tespit ettiğimiz çocukları aileleri ve yakınlarıyla giyim mağazasında ve vakıf binamızda ağırladık. Mutluluklarına ortak olduk. Desteklerinden dolayı tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Bu tür destekleri sürdüreceğiz." dedi.