Sıla Bebeğin Ölümü Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika
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Sıla Bebeğin Ölümü Davasında Cezalar Açıklandı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen duruşmada, Sıla bebeğin ölümüne ilişkin anne Bakiye Yeniçeri toplam 27 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Suça sürüklenen iki çocuk da hapis cezalarına çarptırıldı.

07.02.2025 11:54
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DAVADA KARAR ÇIKTI

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı yapılan karar duruşmasına başka dosya kapsamında 'Müstehcenlik' suçundan tutuklu bulunan sanık Sanlı Ö. ile tutuksuz sanık Kani A. ile taraf avukatları, TBMM Araştırma Komisyonu'ndan bir avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve Tekirdağ Barosu'ndan da bir avukat gözlemci olarak katıldı. Anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlandı.

ANNE İLE 2 ÇOCUĞA HAPİS CEZASI

Duruşmada, anne Bakiye Yeniçeri, 'İhmali davranışla kasten öldürme'den 24 yıl, 'Suç delillerini karartma'dan 3 yıl, 'Suçu bildirmeme'den 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuklardan K.A.'ya 'Kasten öldürme'den 7 yıl, 'Cinsel istismar'dan 7 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası verildi. Diğer suça sürüklenen çocuk G.K. ise 'Cinsel istismar'dan 7 yıl hapis cezası aldı.

DİĞER SANIKLARA BERAAT

Davada tutuksuz yargılanan Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ile suça sürüklenen çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. ise beraat etti.

Kaynak: DHA

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