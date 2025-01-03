Silah Temizlerken Yaralandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde temizlediği silahın ateş alması sonucu omuzunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Atalar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde 5 katlı binanın ikinci katında yaşayan E.Ö, silahını temizlemek istedi.

E.Ö. temizlik yaptığı sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşunla omuzundan yaralandı.

Aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.Ö. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.