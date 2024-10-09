Silah Ticareti Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Silah Ticareti Operasyonu: 6 Tutuklama

Ankara'da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. 15 silah ele geçirildi.

09.10.2024 14:17
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Ankara merkezli iki ilde silah ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen silah ticaretine yönelik soruşturma kapsamında, özel bir kargo firmasının transfer aktarma merkezindeki kargolar içerisinde 15 silah ve bunlara ait 15 şarjör ele geçirildi.

Başsavcılığın talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, ankara, Hukuk, Son Dakika

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