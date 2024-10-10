Silahlı Saldırıda Bekçi Yaralandı

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Başkentte silahlı saldırıya uğrayan kişinin yardımına giden mahalle bekçisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 9 Ekim Çarşamba günü gece saatlerinde Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi 1974'üncü Sokak'ta F.M.S'ye bir araçtan silahla ateş edildi.

Bu sırada devriye görevi yapan ve F.M.S'nin çağrısı üzerine yardıma koşan 2 bekçiden Sercan Avgan, açılan ateş sonucu yaralandı.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Avgan, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Avgan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili yürütülen çalışma sonucu şüpheliler M.A, M.Y. ile S.F. yakalandı. Olayda silahı kullanan şüpheli M.A'nın 16, saldırı anında yanında bulunan M.Y'nin 29, S.F'nin ise 3 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi.

Zanlıların olayda kullandıkları aracı gizledikleri, tabancayı ise çorap içerisine sakladıkları belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de yaralı Avgan'ı hastanede ziyaret ederek, yetkililerden sağlık durumu hakkında bilgi aldı.