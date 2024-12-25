Şile Deresi Islahı Tamamlandı - Son Dakika
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Şile Deresi Islahı Tamamlandı

İSKİ, Şile Yeniköy Deresi Islahı'nı tamamladı, 2.5 milyar lira yatırım ile çevre kirliliği önlendi.

25.12.2024 20:16
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) yürütülen "Şile Yeniköy Deresi Islahı ve Peyzaj Düzenleme Çalışması" tamamlandı.

Şile'de çalışmanın sona ermesi dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ eliyle yaptıkları milyarlarca liralık yatırımlarla ilçenin geçmiş yıllarda kronikleşen temiz su temini ve sel baskını sorunlarına son verdiklerini söyledi.

İmamoğlu, "Mesele şudur; Siz, hizmet olarak neyi önceliyorsunuz? İnsanların hangi ihtiyaçlarını önünüze koyuyorsunuz? Onlara çözüm bulma konusunda hassas ve aynı zamanda da çok özenli davranıyor musunuz? Bu mesele, belediyeciliğin çok temel bakış meselesidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un tüm ilçelerine aynı bakış açısıyla hizmet götürdüklerini anlatan İmamoğlu, "Biz milletimize baktık, milletimize hizmeti esas aldık. Başarımızın en önemli unsurlarından biri budur. Bir diğeri de israfı soframızdan, iş yerimizden, ortamımızdan kovduk." dedi.

İstanbul'a sundukları kreş, Anne Kart ve Halk Süt gibi hizmetlerden bahseden İmamoğlu, bu tür faaliyetleri ancak icraatçı ve halkçı bir zihniyetin yapabileceğini söyledi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise Şile'deki çalışma kapsamında 2 milyar 520 milyon liralık yatırım yapıldığı bilgisini verdi.

Projeyle Şile ilçesi Yeniköy deresi havzasında atık su, yağmur suyu ve dere ıslahı yatırımları ile yetersiz kesite sahip olan ve kullanım ömrünü tamamlamış hatların yenilendiğini anlatan Başa, "Atık su ile yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları yapıldı, atık su kaynaklı çevre kirliliği önlendi, taşkınlar sebebiyle yaşanması muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçildi. Ayrıca peyzaj düzenleme çalışmalarıyla da atıl durumdaki alanlar bölge halkının keyifli zamanlar geçirebileceği alanlar haline getirildi." diye konuştu.

Etkinlik, İmamoğlu, Başa ve beraberindekilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şile Deresi Islahı Tamamlandı - Son Dakika

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