Şili'de Büyük Elektrik Kesintisi

Güncel

SANTIAGO, 26 Şubat (Xinhua) -- Şili genelinde büyük çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. Salı günü yaşanan kesintiden ülkenin kuzeyindeki Arica kentinden güneydeki Los Lagos bölgesine kadar geniş bir alan etkilendi.

Ulusal Elektrik Koordinatörlüğü, kesintinin ülkenin enerji iletim sisteminde yaşanan bir arıza nedeniyle yerel saatle 15.16'da başladığını açıkladı. Şili'nin 16 bölgesinden 14'ünde yaşanan kesinti, 3.100 kilometreden fazla bir alanı etkiledi.

Yetkililer, problemin Norte Chico bölgesinde bulunan 500 kilovoltluk iletim sisteminde yaşanan bağlantı kopukluğundan kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Ancak kesintinin nedenin henüz tam olarak bilinmediği ve bu konuda araştırmaların sürdüğü bildirildi.

Acil müdahale ekipleri durumu yakından takip ederken hükümet, kritik öneme sahip hizmetlerin yedek enerji kaynaklarıyla sorunsuz şekilde çalışmaya devam ettiği konusunda kamuoyuna güvence verdi.

İçişleri Bakanı Carolina Toha, kötü niyetli bir müdahale ihtimali olmadığını belirterek olayı bir "sistem arızası" diye nitelendirdi. Halka sükunet çağrısında bulunan Toha, "Elektrik kısa süre içerisinde yeniden verilmeye başlanacak" dedi.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi, başkent Santiago'da metro hattının geçici olarak hizmet dışı kaldığını, yetkililerinse kesintinin yol açmış olabileceği diğer sonuçları değerlendirdiğini duyurdu.