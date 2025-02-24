Silifke Belediyesi'nden Stabilize Yol Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silifke Belediyesi'nden Stabilize Yol Çalışmaları

Silifke Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki stabilize yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, vatandaşların günlük hayatını etkilemeden trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülüyor.

24.02.2025 10:00  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Silifke Belediyesi, kent merkezi ile kırsal mahallelerde başlattığı stabilize yol yapım ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Silifke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem kırsal hem de merkeze yakın mahallelerde yol bakım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri ekipleri, bir yandan ilçenin yol ağını genişletiyor bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdüren ekipler, Kabasakallı Mahallesi'nde sürdürdüğü stabilize yol çalışmalarıyla, mevcut yolları konforlu hale getiriyor.

"Dileğimiz buraların parke veya asfalt yapılmasıdır"

"Soğuk kış günlerinde, tarlamıza ve evimize giderken arabalarımız çukur ve tümseklerden kurtulamıyordu" diye konuşan mahalle sakinleri, yolların stabilize yol çalışmasıyla konforlu hale geldiğini belirtti. Vatandaşlar, "Öncelikle Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şu anda kış mevsimi olmasına rağmen bozulan yollarımız yeniden yapıldı. Dileğimiz buraların parke veya asfalt yapılmasıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın günlük hayatını en az etkileyecek şekilde çalışıyoruz"

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Ekiplerimiz yoğun mesai harcayarak hızlı ve etkin bir şekilde yol yapım çalışmalarını yürütüyor. Programa alınan yolları zamanında tamamlayarak, vatandaşlarımızın günlük hayatını en az etkileyecek şekilde çalışıyoruz. Trafik güvenliğini ön planda tutarak, yol açma, stabilize ve kaldırım düzenlemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kent merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan her bir mahallemize eşit hizmet ulaştırmaya ve mahallelerimizin eksikliklerini bir bir çözmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi

Kaynak: ANKA

Silifke Belediyesi, Yerel Haberler, Silifke, Güncel, trafik, Ulaşım, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke Belediyesi'nden Stabilize Yol Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
10:29 AK Parti Kongresi’nde dikkat çeken hediye Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı AK Parti Kongresi'nde dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı
10:26 Tamer Karadağlı: Gezi’ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
17:49 MİT, Lev Troçki’nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı MİT, Lev Troçki'nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı
17:07 Wanda Nara’nın Icardi’den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
17:06 AK Parti’nin yeni MKYK’sında 39 isim liste dışında kaldı AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı
16:33 Görüntüler Erzurum’dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı Görüntüler Erzurum'dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı
16:20 Jakirovic’in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe’yi 1-0 mağlup etti Jakirovic'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti
16:15 Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi
16:15 Kar nedeniyle evine gidemedi, iş yerinde park ettiği aracında ölü bulundu Kar nedeniyle evine gidemedi, iş yerinde park ettiği aracında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 11:03:47. #1.11#
SON DAKİKA: Silifke Belediyesi'nden Stabilize Yol Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.