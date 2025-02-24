Silifke Belediyesi'nden Stabilize Yol Çalışmaları

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(MERSİN)- Silifke Belediyesi, kent merkezi ile kırsal mahallelerde başlattığı stabilize yol yapım ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Silifke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem kırsal hem de merkeze yakın mahallelerde yol bakım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri ekipleri, bir yandan ilçenin yol ağını genişletiyor bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdüren ekipler, Kabasakallı Mahallesi'nde sürdürdüğü stabilize yol çalışmalarıyla, mevcut yolları konforlu hale getiriyor.

"Dileğimiz buraların parke veya asfalt yapılmasıdır"

"Soğuk kış günlerinde, tarlamıza ve evimize giderken arabalarımız çukur ve tümseklerden kurtulamıyordu" diye konuşan mahalle sakinleri, yolların stabilize yol çalışmasıyla konforlu hale geldiğini belirtti. Vatandaşlar, "Öncelikle Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şu anda kış mevsimi olmasına rağmen bozulan yollarımız yeniden yapıldı. Dileğimiz buraların parke veya asfalt yapılmasıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın günlük hayatını en az etkileyecek şekilde çalışıyoruz"

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Ekiplerimiz yoğun mesai harcayarak hızlı ve etkin bir şekilde yol yapım çalışmalarını yürütüyor. Programa alınan yolları zamanında tamamlayarak, vatandaşlarımızın günlük hayatını en az etkileyecek şekilde çalışıyoruz. Trafik güvenliğini ön planda tutarak, yol açma, stabilize ve kaldırım düzenlemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kent merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan her bir mahallemize eşit hizmet ulaştırmaya ve mahallelerimizin eksikliklerini bir bir çözmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi