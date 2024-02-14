Silifke'de denizde hortum oluştu - Son Dakika
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Silifke'de denizde hortum oluştu

Silifke\'de denizde hortum oluştu

Mersin'in Silifke ilçesinde denizde oluşan hortum, balıkçıların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortumu gören balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Hortum, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.

14.02.2024 10:29  Güncelleme: 10:30
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Mersin'in Silifke ilçesinde denizde oluşan hortum, balıkçıların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Akdeniz'in, Silifke ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.

Hortumu gören balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Hortum, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.

Kaynak: AA

Mersin, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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