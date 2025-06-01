Gençlik kampında facia! İki öğrenci denizde boğuldu - Son Dakika
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Gençlik kampında facia! İki öğrenci denizde boğuldu

Gençlik kampında facia! İki öğrenci denizde boğuldu
01.06.2025 21:19
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Mersin'in Silifke ilçesindeki gençlik kampında denize giren 3 lise öğrencisinden 2'si boğuldu, 1'i yoğun bakımda tedavi altına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde gençlik kampında denize girip, akıntıya kapılan 3 öğrenciden Cemal Emre Kurt (17) ve Mehmet Erdem Akdeniz (17) boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren Alperen Bayraktar (17) ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

LİSE ÖĞRENCİLERİ, DENİZDE ÇIRPINMAYA BAŞLADI

Olay, saat 14.30 sıralarında Susanoğlu Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Beyazıd Kampı'nın plajında meydana geldi. Ankara Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Okulu öğrencisi Cemal Emre Kurt, Mehmet Erdem Akdeniz ve Alperen Bayraktar, denize girdi. Havanın rüzgarlı, denizin de dalgalı olması nedeniyle 3 öğrenci de suda çırpınmaya başladı.

2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ

Bayraktar, çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp, yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Denizde açığa doğru sürüklenen diğer iki öğrenci Akdeniz ve Kurt ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılarak, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdeniz ve Kurt, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. Bayraktar'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gençlik kampında facia! İki öğrenci denizde boğuldu - Son Dakika

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