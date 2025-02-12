Silifke'de Kadınlara Eğitim Projesi Başladı

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Mersin'in Silifke ilçesinde "Ufuk Geliştirme Projesi" kapsamında kadınlara, çocuk sağlığı, kanserde erken tanı ve boşanma sırasındaki haklar gibi çeşitli konularda eğitimler verilecek.

Silifke Rotary Kulübü ve Kızkalesi Rotary Kulübünce hazırlanan projenin açılış töreni, Atayurt Ortaokulu'nun konferans salonunda yapıldı.

Törende konuşan Silifke Rotary Kulübü Başkanı İrem Uysal, projeyle ev kadınlarının ufkunu genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenleneceğini dile getiren Uysal, "Kadınlarımıza ışık olmak, yol göstermek ve kadınların gerekli gücü kendilerinde bulabilmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.

Kızkalesi Rotary Kulübü Başkanı Yusuf Değirmenci de kadınların sosyal hayatta her zaman var olmaları gerektiğini anlattı.

Konuşmaların ardından psikolog Hatice Arıcı, kadına yönelik şiddet, çocuk ve ergen ruh sağlığı, etkili anne baba olma ile çocukların büyüme dönemleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Rahim ağzı kanserinde erken tanı, HPV aşısı ve gerekliliği, sağlıklı beslenme, boşanma sırasında haklar ve gıda raf süreleri gibi konularda da eğitimlerin verileceği proje 18 Şubat'ta sona erecek.