Mersin'in Silifke ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı.
Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 KLC 36 plakalı otomobil, Kabasakallı Mahallesi'nde park halindeki Mehmet Canbaz'a ait 33 VRS 09 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ilerleyen araç, yol kenarında meyve sebze satışı yapılan tezgahları devirdi.
İki aracın da hasar gördüğü kazadan sonra otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobil, çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Kaza: Sürücü Kaçtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?