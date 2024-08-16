Silifke'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Silifke'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Silifke\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ormana yakın alandaki limon, portakal ve zeytin ağaçları da zarar gördü.

16.08.2024 22:16
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Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ortaören Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter 9 arazöz 3 su tankı, 5 itfaiye aracı yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangını kontrol altına alındı.

Ormana yakın alandaki limon, portakal ve zeytin ağaçları da zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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