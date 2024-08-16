Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ortaören Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter 9 arazöz 3 su tankı, 5 itfaiye aracı yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangını kontrol altına alındı.
Ormana yakın alandaki limon, portakal ve zeytin ağaçları da zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?