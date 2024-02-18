Silifke'de sulama kanalına devrilen araç sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Silifke'de sulama kanalına devrilen araç sürücüsü hayatını kaybetti

Silifke\'de sulama kanalına devrilen araç sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde, Selahattin Turgut yönetimindeki hafif ticari araç, Sayağzı Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın tamamen suya batması sonucu çekici yardımıyla kanal kenarına çıkarıldı. Ancak araçtan çıkarılan sürücü Turgut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

18.02.2024 19:23  Güncelleme: 19:23
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Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Selahattin Turgut yönetimindeki 38 RH 585 plakalı hafif ticari araç, Sayağzı Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 12 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Suya tamamen batan araç, çekici yardımıyla kanal kenarına çıkarıldı.

Araçtan çıkarılan sürücü Turgut'un, ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Mersin, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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