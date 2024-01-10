Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, 2023\'e damga vuran fotoğrafları seçti

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.
Kaymakam Aslaner, AA muhabiri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında" başlıklı karesini seçen Aslaner, "Spor"da Özgür Tiran'ın "Er meydanında", "Çevre-Yaşam"da ise Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay" adlı fotoğrafını oyladı.
Aslaner, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Umudun simgeleri", " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "Son sığınak" isimli eserini seçti.
Yarışmayı değerlendiren Aslaner, seçim yapmakta zorlandığını belirterek, fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik etti.
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