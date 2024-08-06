Silikozis Hastası Yunus Kamacı'nın Cenazesi Karlıova'da Toprağa Verilecek

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden silikozis hastası Yunus Kamacı'nın (40) cenazesi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verilecek.
İstanbul'da kot kumlama atölyesinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan evli ve 2 çocuk babası Kamacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yakınları tarafından İstanbul'dan getirilecek olan Kamacı'nın cenazesi, ilçe merkezinde defnedilecek.
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