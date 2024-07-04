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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'u makamında ağırladı.

Başkan Balcıoğlu, makamında CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ile bir araya geldi. Görüşme sırasında, bölgesel kalkınma ve yerel yönetim projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Torun'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Balcıoğlu, "CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'u belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Silivri'nin gelişimi ve halkımızın refahı için yaptığımız çalışmalara katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Torun ise ilçedeki projeleri ve belediyenin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Silivri'nin kalkınması ve daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için Bora Balcıoğlu ve ekibiyle işbirliği içinde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.