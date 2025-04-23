Silivri'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem

Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

Saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.