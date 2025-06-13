Silivri'de Afet Eğitim Parkuru Açıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, AFAD tarafından akredite edilen Arama Kurtarma Ekibi ve ilçeye kazandırılan Afet Eğitim Parkuru ile afetlere karşı hazırlıkta önemli bir adım daha attı.

Afetlere karşı dirençli kent vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, hem kurumsal kapasitesini artırıyor hem de toplumun afet bilincini güçlendiriyor. Bu kapsamda, Silivri Arama Kurtarma Ekibi'nin AFAD tarafından verilen Orta Seviye Akreditasyonu başarıyla tamamlanırken, aynı gün düzenlenen törenle ekip üyelerine patchleri takıldı.

Ayrıca ilçeye kazandırılan Afet Eğitim Parkurunun açılışı da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, AFAD İl Müdürü Dr. Haluk Özener, AFAD Eğitim ve Farkındalık Dairesi Başkanı Recep Şalcı, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İstanbul Rumeli Üniversitesi temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, konuşmasında Silivri'nin afet yönetimi konusundaki örnek duruşuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sayın Valimiz Davut Gül'ün yoğun programı nedeniyle aramızda olamamasından dolayı sizlere selamlarını ve başarı dileklerini iletiyorum. Biraz önce kıymetli hocamızın da ifade ettiği gibi, Valiliğimizin Silivri'ye bakışı son derece olumlu ve destekleyicidir. Silivri hem risk azaltma hem de afetlere müdahale noktasında örnek bir ilçe konumunda. Bu başarıda Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve AFAD İl Müdürlüğü'müze, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstanbul genelinde yürüttüğümüz iki önemli planlama süreci var. Bunlardan biri risk azaltma planı. Bu plan, klasik afet müdahale planlarından çok daha kapsamlı ve stratejiktir. Bu planları hayata geçirdiğimizde İstanbul'u her türlü afete karşı daha dirençli hale getirme imkanı bulacağız."

Afetlere hazırlığın yalnızca kurumsal düzeyde değil, toplumsal bilinçle olacağını ifade eden Hersanlıoğlu, "Bu yüzden bugün burada açılan Afet Eğitim Parkuru'nu ve Silivri'de atılan bu örnek adımları çok kıymetli buluyorum. Toplumun her kesimini kapsayan, bilinçli bir afet hazırlığı sürecine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Afetler yalnızca binaları değil, insanı da sınar"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaptığı konuşmada afetlere karşı daha hazırlıklı bir Silivri inşa etme yolunda çok önemli bir adım atıldığını söyledi. Depremin bir gerçek olduğunu dile getiren Balcıoğlu, "Yalnızca geçmişin acı bir hatırası değil, geleceğin kaçınılmaz bir sınavı. 6 Şubat 2023 sabahı yaşadığımız büyük felaketten hemen sonra Hatay'a gittim. O gün enkaz başında bekleyen insanların çaresizliğine, o sessizliğe, soğuğa tanıklık ettim. ve orada çok net hissettim: Böylesi bir felakete hazırlıklı olmak, bir tercih değil; hayat kurtaran bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Silivri'de yakın zamanda meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme de değinen Balcıoğlu, kamu kurumlarıyla koordineli şekilde sürecin yönetildiğini vurguladı. Balcıoğlu, afetlere karşı ortak akıl ve dayanışma ile hareket ettiklerini belirterek, "Afetlerle mücadele; siyaset üstü, partiler üstü, kurumlar üstü bir meseledir. Bu mücadele ortak akılla, ortak vicdanla yürütülür. Her zaman iş birliği içinde çalıştığımız tüm kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Dayanışmanın kıymetini en iyi biz biliyoruz. Çünkü Silivri, birlikte güzel" dedi.

Silivri Belediyesi'nin eğitim ve bilinçlendirme alanındaki çalışmalarına da dikkati çeken Balcıoğlu, bugüne kadar 53 bin vatandaşa yüz yüze afet bilinci eğitimi verdiklerini, 169 kişinin destek AFAD gönüllüsü olarak yetiştirildiğini ve 33 bin öğrenciye ulaşan eğitimler düzenlediklerini aktardı.

"Silivri için çalışmaya devam edeceğiz"

Açılışı yapılan Afet Eğitim Parkuru'nun yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda farkındalık merkezi olduğunu belirten Balcıoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Silivri Arama Kurtarma Ekibimiz, AFAD tarafından verilen Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma akreditasyonunu alarak iki yıldızlı patch takmaya hak kazandı. Bu sadece bir arma değil; emek, disiplin, bilgi ve cesaretin sembolüdür. Afetleri önleyemeyiz ama hazırlıklı olabiliriz. Hayatları geri getiremeyiz ama kaybetmemek için birlikte hareket edebiliriz. En büyük sigortamız; bilinçli bireyler, güçlü kurumlar ve sağlam bir dayanışmadır. Bu inançla daha dirençli, daha hazırlıklı bir Silivri için çalışmaya devam edeceğiz."

"Risk azaltma, afet yönetiminin temel taşıdır"

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, ilçede kamu kurumları, STK'lar ve yerel yönetimler arasında güçlü bir afet hazırlık koordinasyonu olduğunu vurguladı. Toğan, özellikle depreme hazırlık konusunda önemli adımlar atıldığını belirterek, şunları aktardı:

"AFAD'ımız, belediyemiz, Kızılay'ımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ilçemizi olası bir afete karşı hazırlamak adına büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Özellikle deprem sonrası değil, deprem öncesi yapılan hazırlıkların çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü afet öncesi yapacağınız 1 liralık harcamayı ihmal ederseniz, afet sonrası bunun size 7 lira olarak döneceğini unutmamalıyız. Risk azaltma, afet yönetiminin temel taşıdır."

Toğan, bu tür etkinliklerin ilçede sıklıkla yapılıyor olmasının önemine dikkati çekerek, tüm kurumlar arasındaki iş birliğinin devam edeceğini ve Silivri'nin afetlere karşı daha dirençli hale geleceğini söyledi.

"Ne kadar hızlı müdahale ederseniz, o kadar çok can kurtarırsınız"

AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Özener de törende yaptığı konuşmada 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'nin arama kurtarma kapasitesinde önemli bir dönüşüm yaşadığına dikkati çekti. Özener, şöyle konuştu:

"Afetlerle ilgili her toplantı bizi heyecanlandırsa da, bu buluşmalar bize 6 Şubat'ı da hatırlatıyor. O büyük felaketin görüntüleri hepimizin hafızasında hala çok taze. Ancak oradan bugüne geldiğimizde çok ciddi bir ilerleme olduğunu da görüyoruz. 6 Şubat depremleri sırasında sahada 15 bin eğitimli arama kurtarma personelimiz vardı. Bugün bu sayının büyük bir kısmı Marmara Bölgesi'nde ve özellikle İstanbul'da görev yapıyor. Çünkü afet anında ne kadar hızlı müdahale ederseniz, o kadar çok can kurtarırsınız."

AFAD'ın son yıllarda yaptığı yatırımlar ve eğitim programları sayesinde Türkiye'nin arama kurtarma kapasitesinin dünya genelinde ilk beşe girecek düzeye ulaştığını belirten Özener, hızlı ve koordineli müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Silivri Belediyesi Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu, Silivri Arama Kurtarma Ekibi'nin hem Silivri'de hem de Türkiye'nin birçok farklı ilinde afet anlarında görev aldığını ve bu görevi büyük bir bilinçle sürdürdüğünü ifade etti.

Afet Eğitim ve Farkındalık Dairesi Başkanı Recep Şalcı ise göreve başladığı Ağustos 2024'ten bu yana ilçeleri yakından takip ettiğini belirterek, Silivri'nin afet hazırlık konusunda İstanbul'daki en başarılı ilçelerden biri olduğunun altını çizdi. Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Şalcı, "Bazı ilçeler bu alanda büyük ilerleme kaydetmiş durumda. Silivri ise, kaymakamımız ve belediye başkanımızın güçlü desteğiyle İstanbul'daki en önde gelen ilçelerden biri konumunda. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Törende TÜRAM Lisesi öğrencilerine, AFAD gönüllüsü eğitimleri verildi ve katılım belgeleri takdim edildi. Silivri Arama Kurtarma Ekibi'nin patch takma töreni yapıldı. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı AKUB Beyoğlu'nun gösterisi, büyük beğeni topladı. Afet Eğitim Parkuru'nun yapımına destek verenlere teşekkür edildi ve açılış kurdelesi kesilerek park hizmete açıldı.