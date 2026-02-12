Seyir halindeyken tekeri kopan otomobil kamyona çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Seyir halindeyken tekeri kopan otomobil kamyona çarptı

Seyir halindeyken tekeri kopan otomobil kamyona çarptı
12.02.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Silivri'de seyir halindeyken tekeri kopan otomobil, ilerleyen kamyona arkadan çarparak kaza yaptı. Yaşanan kazada sürücü yaralandı.

Silivri'de seyir halindeyken tekeri kopan otomobil aynı istikamette ilerleyen jeneratör yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilin içinde sıkışarak yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Selimpaşa yan yolda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken tekeri kopan otomobil önce kaldırıma, ardından aynı istikamette ilerleyen jeneratör yüklü kamyona arkadan çarptı.

SEYİR HALİNDEYKEN TEKERLEK KOPTU, KAMYONA ÇARPTI

Otomobil sürücüsü çarpışmanın etkisiyle araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyona çarpan otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Otomobil, Güncel, Ulaşım, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyir halindeyken tekeri kopan otomobil kamyona çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    eski arabadır sandım ama modeli yüksek bi araba nasıl kopar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı
Bahçeli çağrı yapmıştı Ortak raporda, Öcalan’a umut hakkı yok Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit

22:57
Asensio’yu sevindiren gelişme Yıllardır beklediği haber geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
22:19
Trump: Önümüzdeki ay İran’la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
Trump: Önümüzdeki ay İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
20:55
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 23:02:48. #7.11#
SON DAKİKA: Seyir halindeyken tekeri kopan otomobil kamyona çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.