Seyir halindeyken tekeri kopan otomobil kamyona çarptı

Silivri'de seyir halindeyken tekeri kopan otomobil aynı istikamette ilerleyen jeneratör yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilin içinde sıkışarak yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Selimpaşa yan yolda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken tekeri kopan otomobil önce kaldırıma, ardından aynı istikamette ilerleyen jeneratör yüklü kamyona arkadan çarptı.

SEYİR HALİNDEYKEN TEKERLEK KOPTU, KAMYONA ÇARPTI

Otomobil sürücüsü çarpışmanın etkisiyle araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyona çarpan otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.