Silivri\'de Trafik Kazası: İki Otomobil Takla Attı

Güncel

SİLİVRİ'de 2 otomobillin karıştığı kazada araçlar takla attı. Sürücülerin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, saat 12.20 sıralarında D-100 Karayolu, Parkköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DOT 500 plakalı otomobil, 06 BBL 020 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil takla atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan hafif yaralı iki sürücü Silivri Devlet Hastanesi ve Beylikdüzü Devlet Hastanelerine sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.