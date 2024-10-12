Silivri'de Yeni Yaşam Parkı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silivri'de Yeni Yaşam Parkı Açıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Yeni Mahalle'de tamamlanan Yaşam Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Park, bölgenin ihtiyacı olan yeşil alan projesi olarak öne çıkıyor.

12.10.2024 09:54  Güncelleme: 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan Menzil-İmece Sokak'taki Yaşam Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Balcıoğlu, "Parklar şehirlerin nefes alma ve dinlenme alanlarıdır. Parklar, bir şehrin sağlıklı gelişiminin ve insanların mutluluğunun temel göstergelerinden biridir" dedi.

Başkan Balcıoğlu, İmece Sokak'taki Yaşam Parkı'nı, düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılışta konuşan Başkan Balcıoğlu, parkın yalnızca bir yeşil alan olmadığını bölgenin ihtiyaç duyduğu bir proje olduğunu belirtti. Yeşil alan ve park konusunu önemsediğini vurgulayan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Spor yapmak isteyen hemşehrilerimiz için üçlü fitness aletleri grubunu parkımıza ekleyerek, sağlıklı ve aktif bir yaşamı teşvik ediyoruz. Dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek isteyenler için de oturma ve piknik alanlarını modern kent mobilyaları ile donattık. Parklar şehirlerin nefes alma ve dinlenme alanlarıdır. Parklar, bir şehrin sağlıklı gelişiminin ve insanların mutluluğunun temel göstergelerinden biridir. Samimi söylüyorum, Esenyurt'ta mezarlıklar dışında yeşil alan bulmak zor. Ancak biz tam tersine bir bakış açısıyla hareket ediyoruz işte bu yüzden, bu parkı bu bölgeye kazandırmak bizim için büyük bir önem taşıyor."

Başkanı Balcıoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millete efendilik yoktur, hizmet vardır" sözünü hatırlatarak, Silivri'ye hizmet etme anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı. Balcıoğlu, "Biz de bu düsturla hareket ediyor, sizlere hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her kararı sizlerle birlikte alıyor, Silivri'yi hep birlikte geleceğe taşımak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Bölgenin ihtiyaçlarını karşılayan projelerinden dolayı çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Balcıoğlu, yaptığı konuşmada parkta çocukların talepleri doğrultusunda top sahası yapımına başladıklarını duyurdu. Balcıoğlu, "Projede yer almamasına rağmen, çocuklarımızın isteğini geri çevirmedik ve hemen çalışmalara başladık" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, Silivri'ye daha fazla yeşil alan kazandırmak için Değirmenköy, Gümüşyaka, Kavaklı ve Selimpaşa gibi mahallelerde 12 yeni park projesinin yapımına devam ettiklerinin altını çizdi. Beyciler, Çeltik ve Gümüşyaka'da da 3 yeni park projesinin yakında başlayacağını açıklayan Balcıoğlu, toplamda 23 park ve yeşil alan düzenlemesini tamamlayarak Silivri'yi daha yeşil bir geleceğe kavuşturaklarını dile getirdi.

Gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla 19 spor sahası hedefleri olduğunu açıklayan Başkan Balcıoğlu, 8 yeni saha inşa edeceklerini ve eskimiş 11 spor sahasını da yenileyip modernize edeceklerini duyurdu. Balcıoğlu, bu projeler tamamlandığında, çocuklar ve gençler için güvenli ve modern oyun ve spor alanlarının Silivri'ye kazandırılacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bora Balcıoğlu, Yeni Mahalle, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Yeni Yaşam Parkı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:14 IMF’den Türkiye için müjde gibi tahmin IMF'den Türkiye için müjde gibi tahmin
08:42 Bu kez fena geliyor Meteoroloji’den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
13:53 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı
13:36 Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak
13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:51 Tekirdağ’da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
12:03 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
11:54 Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı
11:50 Ehliyet sahipleri dikkat Yüklü ceza yolda Ehliyet sahipleri dikkat! Yüklü ceza yolda
11:47 Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı
11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 10:17:56. #1.11#
SON DAKİKA: Silivri'de Yeni Yaşam Parkı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.