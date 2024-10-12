Silivri'de Yeni Yaşam Parkı Açıldı

Güncel

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan Menzil-İmece Sokak'taki Yaşam Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Balcıoğlu, "Parklar şehirlerin nefes alma ve dinlenme alanlarıdır. Parklar, bir şehrin sağlıklı gelişiminin ve insanların mutluluğunun temel göstergelerinden biridir" dedi.

Başkan Balcıoğlu, İmece Sokak'taki Yaşam Parkı'nı, düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılışta konuşan Başkan Balcıoğlu, parkın yalnızca bir yeşil alan olmadığını bölgenin ihtiyaç duyduğu bir proje olduğunu belirtti. Yeşil alan ve park konusunu önemsediğini vurgulayan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Spor yapmak isteyen hemşehrilerimiz için üçlü fitness aletleri grubunu parkımıza ekleyerek, sağlıklı ve aktif bir yaşamı teşvik ediyoruz. Dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek isteyenler için de oturma ve piknik alanlarını modern kent mobilyaları ile donattık. Parklar şehirlerin nefes alma ve dinlenme alanlarıdır. Parklar, bir şehrin sağlıklı gelişiminin ve insanların mutluluğunun temel göstergelerinden biridir. Samimi söylüyorum, Esenyurt'ta mezarlıklar dışında yeşil alan bulmak zor. Ancak biz tam tersine bir bakış açısıyla hareket ediyoruz işte bu yüzden, bu parkı bu bölgeye kazandırmak bizim için büyük bir önem taşıyor."

Başkanı Balcıoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millete efendilik yoktur, hizmet vardır" sözünü hatırlatarak, Silivri'ye hizmet etme anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı. Balcıoğlu, "Biz de bu düsturla hareket ediyor, sizlere hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her kararı sizlerle birlikte alıyor, Silivri'yi hep birlikte geleceğe taşımak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Bölgenin ihtiyaçlarını karşılayan projelerinden dolayı çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Balcıoğlu, yaptığı konuşmada parkta çocukların talepleri doğrultusunda top sahası yapımına başladıklarını duyurdu. Balcıoğlu, "Projede yer almamasına rağmen, çocuklarımızın isteğini geri çevirmedik ve hemen çalışmalara başladık" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, Silivri'ye daha fazla yeşil alan kazandırmak için Değirmenköy, Gümüşyaka, Kavaklı ve Selimpaşa gibi mahallelerde 12 yeni park projesinin yapımına devam ettiklerinin altını çizdi. Beyciler, Çeltik ve Gümüşyaka'da da 3 yeni park projesinin yakında başlayacağını açıklayan Balcıoğlu, toplamda 23 park ve yeşil alan düzenlemesini tamamlayarak Silivri'yi daha yeşil bir geleceğe kavuşturaklarını dile getirdi.

Gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla 19 spor sahası hedefleri olduğunu açıklayan Başkan Balcıoğlu, 8 yeni saha inşa edeceklerini ve eskimiş 11 spor sahasını da yenileyip modernize edeceklerini duyurdu. Balcıoğlu, bu projeler tamamlandığında, çocuklar ve gençler için güvenli ve modern oyun ve spor alanlarının Silivri'ye kazandırılacağını belirtti.