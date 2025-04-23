Silivri Depremi Avcılar\'da Paniğe Neden Oldu

SİLİVRİ merkezli deprem Avcılar'da da büyük paniğe neden oldu. Deprem sırasında yerden metrelerce yükseklikteki vinçte çalışan operatör, berber koltuğunda tıraş olanlar, telefon bayiinde çay bardağıyla dışarı kaçanlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Deprem sırasında Avcılar'daki Mustafa Kemal Paşa ile Üniversite Mahallesi'ndeki iki binadan yan tarafa tuğla veya beton parçaları düştü. İki binada da ciddi bir hasar olmadığı belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerden birinde Merkez Mahallesi'nde bir berber dükkanında depremi hisseden berber ve tıraş olan müşterilerin sarsıntı ile bir anda iş yerini bırakıp dışarı kaçtığı görülüyor. Marketlerdeki ürünlerden bir bölümü sarsıntıların etkisi ile devrilirken, Merkez Mahallesi'nde yerden metrelerce yükseklikte vinçte çalışan bir operatör de depremi en fazla hissedenlerden biri oldu. Vinç operatörü o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bir telefon bayiinde çalışanlardan biri ise depremi hissedince çay bardağını da yanına alarak dışarı kaçtı. Bu ilginç anlar da güvenlik kamerası ile görüntülendi. Bir iş yerinde variller kamyona yüklenirken araç beşik gibi sallandı. Bu anlar da güvenlik kamerası ile görüntülendi.