Silopi'de İftar Çadırları Hizmete Açıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kurulan iki iftar çadırından vatandaşlara hizmet veriliyor.

Kaymakamlık koordinasyonunda, hayırsever iş insanı Senan İdin'in desteği ile gönüllü aşçılar tarafından her gün 2 bin 500 kişilik yemek hazırlanıyor.

Hazırlanan yemeklerin bir kısmı Kaymakamlık bahçesinde kurulan çadırlara gelen vatandaşlara dağıtılırken, geriye kalanı ise çadırlarda oruçlarını açan misafirlere ikram ediliyor.

Gönüllü aşçılardan Zeki Karaaslan, her gün 4 veya 5 çeşit yemek hazırladıklarını belirtti.

Yemek dağıtımında ihtiyaç sahiplerine öncelik verdiklerini ifade eden Karaaslan, söz konusu hizmetin sunulmasından Kaymakam Cihat Koç ve iş insanı İdin'e teşekkür etti.

Yemek alan vatandaşlardan Mesude Tüngür de verilen hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Ramazan ayında buradan yemek alıyoruz. Allah buna vesile olanlardan razı olsun. Yemekler çok lezzetli." dedi.