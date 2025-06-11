Silvan\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı A.E. (37) yaralandı. Kaza , güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Diyarbakır- Batman kara yolunda meydana geldi. Batman yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.E.'ye çarptı. Kazada, havada taklalar atarak yola düşen A.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası yaralı, ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan A.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.