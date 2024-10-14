Silvan'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silvan'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 23 yaşındaki Mehmet Ali Kımaz hayatını kaybetti.

14.10.2024 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde yolda yürürken otomobilin çarptığı Mehmet Ali Kımaz (23), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Eski Heykel mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda yürüyen Mehmet Ali Kımaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kımaz ağır yaralanırken, sürücü kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kımaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kımaz'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Bu arada kazanın ardından olay yerinden kazan sürücünün güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silvan\'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Otomobil, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Silvan, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silvan'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah’ın İsrail’deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah'ın İsrail'deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
13:13 Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak
13:00 40 milyon TL’yi reddeden Yunus Akgün’ün Galatasaray’dan istediği ücret belli oldu 40 milyon TL'yi reddeden Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu
12:27 Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
12:12 Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
12:06 Jose Mourinho, Fenerbahçe’den zam istedi Jose Mourinho, Fenerbahçe'den zam istedi
12:02 Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa
11:27 Sedat Peker’den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu’lu yanıt Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt
11:18 Okan Buruk, canlı yayında ayrılığı açıkladı Okan Buruk, canlı yayında ayrılığı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 00:47:03. #1.11#
SON DAKİKA: Silvan'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.