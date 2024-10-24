Silvan\'daki Silahlı Kavga: 1 Ölü

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Karacalar ve Duru Mahallesi sakinleri arasında 19 Ekim'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden Burhan İnatçı, tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

İnatçı'nın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından aileye teslim edildi.

Kırsal Karacalar ve Duru Mahallesi sakinleri arasında 19 Ekim'de henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşanmıştı.

Tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, 2'si ağır 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Veysi Cuban (41) kurtarılamamıştı.