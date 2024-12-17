Silvan OSB Protokolü İmzalandı

Güncel

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, bölgenin tarımsal üretimine ivme kazandıracak Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için "Kuruluş protokolü" toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezine yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Başdeğirmen köyü sınırları içerisinde 279 hektar alanda inşa edilecek OSB'nin kurucu ortakları arasında Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan Belediyesi ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası da bulunuyor.

OSB ile bölgenin tarımsal üretim kapasitesinin artırılması, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve istihdam olanaklarının genişletilmesi amaçlanıyor.

Diyarbakır Valiliği Hevsel Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Murat Zorluoğlu başkanlık etti.

Zorluoğlu, toplantıda, Türkiye'nin ikinci büyük projesi olan Silvan Barajı ve Sulama Projesi'nin bölgenin tarımsal üretim kapasitesini iki ila üç kat artıracağını belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla 2,3 milyon dönüm tarım arazisinin sulanacağını aktaran Zorluoğlu, "Bu büyük proje, tarımın yanı sıra bölge ekonomisi, sosyal hayat ve demografik yapı üzerinde de önemli etkilere sahip olacak. Fiziki çalışmalarımızı bir yıl içinde tamamlayarak somut veriler elde edeceğiz. Bu veriler, ilerleyen dönemde alacağımız kararlara zemin teşkil edecek." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, projenin Silvan'ın sosyal ve ekonomik yapısına önemli katkılar sunacağını, hem bölge tarımına hem de Silvan'ın sosyal ve ekonomik gelişimine ciddi katkılar sağlayacağını belirtti.

Toplantıda, müteşebbis heyet ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mahmut Yalçınkaya ile Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Silvan Belediyesinden temsilciler katıldı.