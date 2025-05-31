Simav'da Fabrika İçinde Meslek Lisesi - Son Dakika
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Simav'da Fabrika İçinde Meslek Lisesi

31.05.2025 11:15
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Simav'da otomotiv fabrikasında açılan meslek lisesi, öğrencilere sektörel eğitim imkanı sunuyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrika içerisinde açılan "sektöre entegre" Şeref Kazcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem teorik hem de uygulamalı eğitimi aynı ortamda alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi"ndeki istihdamın kolaylaştırılması için "bölge", "ihtisas", "sektör içi" ve "sektöre entegre" okul modelinin hayata geçirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar doğrultusunda, fabrika içinde açılan Şeref Kazcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 17 öğrenci 20 Mayıs'ta eğitime başladı.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, AA muhabirine, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Kazcıoğlu Otomotiv işbirliğinde öğrencilerin mesleğin gerektirdiği iklim içinde yetiştirilmeleri ve mezuniyetleri sonrası istihdama daha hızlı geçmeleri amacıyla hazırlanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında meslek lisesinin Kütahya'da eğitime başladığını söyledi.

Fabrika içinde açılan okulda metal ve makine teknolojileri alanlarında iki bölüm bulunduğunu belirten Güven, şöyle konuştu:

"İş insanı Şeref Kazcıoğlu bu projeye sahip çıktı ve otomotiv sektöründeki fabrikasını öğrencilerimize açtı. Haftanın her günü sadece 11. ve 12. sınıftaki öğrencilerimiz eğitim öğretimlerine devam edecekler. Öğrencilerimiz tüm eğitimlerini fabrikanın içerisindeki derslikte görüyor. Öğrencilerimiz fabrika atölyelerinde modern aletleri, makineleri burada kullanma şansı buluyor. Bunların operatörlerini öğreniyorlar. Amacımız sektöre yetişmiş insan kazandırmak. Fabrika sahipleri aynı zamanda öğrencilerimize iş garantisi veriyor ve burs imkanı sağlıyor. Yani eğitim öğretim hayatları boyunca burada harçlıklarını da alacaklar."

Güven, eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrenci ve öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun donanım ve ekipman ile yeme içme ihtiyaçlarının firma tarafından karşılandığını vurgulayarak, okuldan mezun olduktan sonra üniversiteye gitmek isteyen öğrencilere de destek sağlanacağını kaydetti.

"Çocuklarımız bu fabrikanın ruhunda yetişecekler"

Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve fabrikanın sahibi Şeref Kazcıoğlu da meslek liselerinin daha işlevsel hale gelebilmesi için projeye destek verdiklerini dile getirdi.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen projeye ilk destek veren olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Kazcıoğlu, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle projenin hayata geçirilmesi için gayret ettik ve fabrikamızı öğrencilerimize tahsis ettik. Bundan çok umutluyum. Çocuklarımız bu fabrikanın ruhunda yetişecekler. Biz bunu gerçekleştirdikten sonra birçok firma gelip burada inceleme yaptı. İnşallah bu çığ gibi büyüyecek ve mesleki eğitimde büyük bir ivme yakalanacak." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler memnun

Fabrikadaki okulda eğitim gören 11. sınıf öğrencisi Fatih Sunal ise makinelerin yanında uygulamalı eğitim almalarının mesleği daha hızlı öğrenmelerine fayda sağlayacağını söyledi.

Öğrencilerden Harun Gömleksiz de sektöre entegre olarak aldıkları eğitimin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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