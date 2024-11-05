Şimşek, Çin'de Resmi Temaslarda Bulunacak

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 6-8 Kasım tarihlerinde Çin'de resmi temaslarda bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning salı günü yaptığı açıklamada Şimşek'in, Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Zhang Guoqing'in daveti üzerine Çin'e geleceğini belirtti.
Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin eş başkanlığını yürüten Bakan Şimşek ile Çin Başbakan Yardımcısı Zhang, komitenin ikinci toplantısında bir araya gelecek.
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