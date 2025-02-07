Şimşek Döneminde Ekonomi Kötüleşti

Güncel

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve başladığı günden bugüne kadara ekonominin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. "Enflasyonun düştüğü, ekonominin düzelmeye başladığını dile getiren Şimşek'i rakamların yalanladığını" ifade eden Başevirgen, "Şimşek göreve geldiğinde; 2 trilyon 200 milyar lira olan vatandaşların bankalara borcu iki katına yükselerek 4 trilyon 15 milyar liraya çıktı. Yüzde 39,59 olan TÜİK enflasyonu yüzde 42,12'ye yükseldi. 8 milyon 666 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı, 11 milyon 436 bin kişiye yükseldi. Şimşek'in göreve geldiği 2023 yılı Haziran ayında 10 bin 373 lira olan açlık sınırı ise 2 katından fazla artarak 22 bin 131 liraya yükseldi" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, göreve geldiği günden bugüne kadarki "ekonomi karnesini" kalem kalem hesapladı.

"Şimşek göreve geldiğinden bu yana vatandaşın bankalara borcu 2 katına çıktı"

Başevirgen, yaptığı açıklamada, geçinemeyen vatandaşların son çare olarak kredi ve kredi kartlarına sarıldığını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 3 Haziran 2023 yılında göreve geldiğinde vatandaşların bankalara olan borcu 2 trilyon 200 milyar liraydı. Ekonomiyi düzeltme iddiasıyla göreve gelen Şimşek'in bir buçuk yıllık görevi boyunca vatandaşın bankalara olan borcu iki katına yükselerek 4 trilyon 15 milyar liraya çıktı" dedi.

"Şimşek göreve geldiğinde enflasyon yüzde 39,59'du 42,12'ye yükseldi"

Vatandaşların enflasyon altında ezildiğine dikkati çeken Başevirgen, "Yüksek enflasyon altında ezilen vatandaş Şimşek göreve geldiğinde tüm umudunu, Şimşek'in enflasyonu düşürmesine bağlamıştı. Ancak vatandaşların düşündüğü gibi olmadı. Derin ekonomik kriz büyüyerek devam etti. Her açıklamasında enflasyonun düştüğünü, daha da düşeceğini ifade eden Şimşek'i rakamlar yalanlıyor. Şöyle ki; Şimşek göreve geldiğinde yüzde 39,59 olan TÜİK enflasyonu, Ocak 2025 itibarıyla yüzde 42,12'ye yükseldi" diye konuştu.

"Dolar, euro, altın fiyatları da uçuşa geçti"

Şimşek'in göreve geldiğinden bu yana işlerin Dolar, Euro ve altında da iyiye gitmediğini belirten Başevirgen, "Vatandaşların bankalara borcu, yüksek enflasyonun yanı sıra Dolar, Euro ve altında da durum farklı değil. Vatandaşı ilgilendiren her konuda olduğu gibi kurda da işler iyiye gitmiyor. Şimşek'in göreve geldiği Haziran 2023'te 20 lira 98 kuruş olan dolar, bugün 35 lira 95 kuruşa, Euro 22 lira 60 kuruştan, 37 lira 30 kuruşa, gram altın ise bin 313 liradan, 3 bin 298 liraya yükseldi" ifadelerini kullandı.

"Şimşek döneminde işsizlik çığ gibi büyüdü"

Gençlerin umudunu kaybettiği, hayallerini yurt dışında aradığı ülkemizde işsizliğin de çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Başevirgen, beyin göçünün önüne geçilemediğini belirtti. Gençlerin önündeki en büyük sorunlardan birinin işsizlik olduğunu kaydeden Başevirgen, "İş bulamayan, bulsa bile aldığı maaşla geçinemeyen gençlerimizin önündeki en büyük sorunlardan biri olan işsizlik sorunu da Şimşek döneminde çözülemedi. Şimşek'in göreve geldiği 2023 yılında 8 milyon 666 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı, en güncel verilere göre 11 milyon 436 bin kişiye yükseldi" dedi.

Şimşek'in ekonomi politikalarıyla vatandaşların açlık ve yoksulluk altında ezildiğine dikkati çeken Başevirgen, "İktidar her fırsatta vatandaşın cebinden tasarruf etme yoluna giderken, vatandaş ise açlık ve yoksulluk sınırının altında çırpınmaya devam ediyor. Şimşek'in ekonomi politikaları vatandaşa kaşıkla verdiği zammı, kepçeyle almaya yönelik devam ediyor. Şimşek'in göreve geldiği Haziran ayında açlık sınırı 10 bin 373 lira, yoksulluk sınırı ise 33 bin 788 liraydı. 2025 yılına geldiğimizde ise açlık ve yoksulluk sınırı korkutucu boyutlara ulaşmış durumda. Ocak ayı verilerine göre Şimşek'in göreve geldiği günden bu yana hem açlık sınırı hem de yoksulluk sınırı 2 katından fazla arttı. Açlık sınırı 22 bin 131 liraya, yoksulluk sınırı ise 72 bin liraya çıktı" diye konuştu.