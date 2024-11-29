Şimşek: Ekonomik Aktivite Artacak - Son Dakika
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Şimşek: Ekonomik Aktivite Artacak

Bakan Şimşek, 2024'te ekonomik aktivitenin artmasını öngördüklerini açıkladı.

29.11.2024 13:48
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinde büyümenin, öngörüleri doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrettiğini belirterek, "Enflasyondaki düşüşle birlikte artan öngörülebilirlik, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, küresel ticaretteki iyileşme ve destekleyici küresel finansal koşullar sayesinde gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 2024'ün üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyüdüğüne dikkati çeken Şimşek, böylece ilk üç çeyrekteki büyümenin yıllık yüzde 3,2 gerçekleştiğini bildirdi.

Şimşek, milli gelirin yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştığı bilgisini vererek, "Milli gelirimizin yaklaşık 4'te 3'ünü oluşturan sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor. Sürdürülebilir yüksek büyüme için gerekli olan yeniden dengelenme, programımız sayesinde sağlandı. İlk üç çeyrekte iç talep büyümeye 1,3 puan, net dış talep ise 1,9 puan katkı verdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli kazanımlar sağladık"

İş gücü piyasasındaki görünümün, dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerinin sınırlı olduğunu gösterdiğini vurgulayan Şimşek, üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdamın yıllık 1 milyon kişi arttığını, işsizlik oranının 0,5 puan gerileyerek yüzde 8,7'ye düştüğünü hatırlattı.

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızla önemli kazanımlar sağladık. Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinde yıllık enflasyon 26,9 puan azaldı. Mali disiplin güçleniyor. Yıllıklandırılmış cari açığın milli gelire oranı üçüncü çeyrekte 2023 yılının aynı dönemine göre 3,6 puan düşerek yüzde 0,8'e geriledi."

"Toplumsal refahı gözeteceğiz"

Türk lirasına artan güven ve dış kaynak girişiyle önemli ölçüde rezerv birikimi sağlandığını belirten Şimşek, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun, Türkiye'nin kredi notunu bu yıl iki kademe yükselttiğine dikkati çekti.

Büyümenin dengeli seyrettiğinin altını çizen Şimşek, şunları kaydetti:

"Dezenflasyon sürecinde büyüme, öngörülerimiz doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrediyor. Enflasyondaki düşüşle birlikte artan öngörülebilirlik, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, küresel ticaretteki iyileşme ve destekleyici küresel finansal koşullar sayesinde gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını öngörüyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin refahını gözeterek sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Dezenflasyon, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

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