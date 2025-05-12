Şimşek'ten PKK Feshi Açıklaması

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, PKK'nın fesih kararına ilişkin, " Türkiye'de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı." dedi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla PKK'nın fesih kararını değerlendirdi. Şimşek, paylaşımında şunları ifade etti:

"'Terörsüz Türkiye' süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır. Türkiye'de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı."